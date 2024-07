I ragazzi che si prendono l’anno sabbatico dopo l’esame di maturità | Serve per capirsi e ritrovarsi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) Fermarsi per capire cosa fare della propria vita.dialcuni giovani preferiscono non iscriversi subito all’università. Ma decidono di prendersi una pausa. Il fenomeno si chiama Gap Year e Skuola.net dice che il 13,8% dei maturandi sta pensando di accedervi. Tanto che il fenomeno si osserva anche nei ritardi nelle iscrizioni all’università: per i 19enni è in media di un anno e mezzo. Mentre il 20% di loro ha già messo in conto di dover andare all’estero per trovare lavoro. E c’è chi combina le due necessità, decidendo di partire a 19 anni. Le mete più quotate sono il Regno Unito e gli Stati Uniti. Ma anche l’Australia e la Nuova Zelanda esercitano il loro fascino. Ma ci sono anche lati negativi. Vedere il mondo e fare esperienza «Per tanti non si tratta di vedere il mondo o di fare esperienza, ma piuttosto di freezing», spiega a Repubblica Gianluca Sabatini, responsabile sviluppo Area formazione di Elis.