I più veloci a sottoscrivere la tessera | Bianca 14 anni e il fedelissimo Virginio

(Di martedì 2 luglio 2024) È partita ieri, con buon ritmo, la campagna abbonamenti della Pallacanestro Reggiana in vista della prossima stagione, che vedrà i biancorossi impegnati nel campionato di serie A e, in Europa, nella Fiba Champions League. Come spesso accade nelle giornate inaugurali, l’acquisto delle tessere è anche occasione di interscambio generazionale. Così i primi due abbonati dell’annata 2024/2025 sono untifoso dai capelli bianchi,Poli, 74, che è stato il più veloce ad arrivare in sede per acquisire il suo abbonamento, e una giovane fan, la 14enneBortoluzzi, che è stata la prima a presentarsi al negozio ’lo stoRE’ in piazza Prampolini. La sede societaria, e il locale di merchandising, sono poi i due luoghi dove i supporters potranno, in presenza, comprare gli abbonamenti.