Hellboy | The Crooked Man il trailer non convince i fan | Film povero

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 2 luglio 2024) Ildi: TheMan, di Brian Taylor, sceneggiato da Mike Mignola, con protagonista Jack Kesy, pubblicato il 1° luglio 2024, è stato bersagliato da critiche feroci, venendo considerato, sia da recensori professionisti che da semplici spettatori, come un prodotto mediocre, assimilabile a unfanmade piuttosto che a un’operazione commerciale fatta e finita; le prime reazioni sono impietose e non hanno bisogno di introduzione; in particolare, il personaggio diè stato considerato poco attinente con le versioni precedenti, soprattutto in riferimento aidiretti da Guillermo del Toro. Il progetto, finanziato personalmente dallo stesso Mignola, non è dunque collegato a nessuna grande major, né in fase produttiva né in ambito distributivo.