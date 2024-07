Elisabetta Gregoraci come non l’avete mai vista prima | durissimo sfogo pieno di rabbia ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 2 luglio 2024) Cosa è successo ad? L’ex moglie di Flavio Briatore si è lasciata andare a un lunghissimosu Instagram: perché? La conduttrice è stata vittima di una brutta avventura in aeroporto:si trovava in vacanza in Sardegna e su Instagram, fra le sue storie, ha pubblicato una foto in costume. Niente di strano, si potrebbe pensare, ma allo scatto la showgirl ha aggiunto questa frase: “Mentre sono qui in aeroporto con ben quattro ore di ritardo, riguardo con piacere le foto di questo week end appena passato in terra sarda“. Subito dopo, poi, ha condiviso uncontro la compagna aerea low cost Easy Jet. Ma cosa è successo?ha anche taggato il profilo social dell’azienda per evitare che si perdessero le sue lamentele; l’ex moglie di Briatore ha anche accusato il personale di volo di aver trattato lei e gli altri passeggeribestie.