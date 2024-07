Eccellenza il Faenza punta sull’esterno Serigne Mbacke Gueye

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024), per tutti “Bro” fa un salto triplo, passando dal Faventia di II Categoria alCalcio in. E’ una sfida doppia per il 31 enne senegalese e per il d.s. e mister Nicola Cavina che ha deciso di scommettere sulle qualità del giocatore segnalato dal preparatore dei portieri Edmondo Santarelli.conosciuto da tutti gli addetti ai lavori con il soprannome di “Bro” è un centrocampista destro di piede, duttile, forte fisicamente, che può ricoprire diversi ruoli, anche se predilige quello di mezzala. "E’ un sogno che si avvera perché giocare nelnon capita tutti i giorni – dice –. E’ una piazza importante e mi sento faentino visto che vivo qui da tanti anni. Conosco Gjordumi e Ulivieri per precedenti comuni esperienze a Reda, e questo potrà essere utile.