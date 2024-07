Dal telefono alle porte aperte | cosa sappiamo della morte di Clelia la 25enne precipitata nell’ascensore

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 2 luglio 2024)di, laDitano, lanel vano ascensore in uno stabile di Fasano, è tornata a casa intorno alla mezzanotte tra domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio. È rimasta nell’appartamento solo per pochi minuti, ha posato la borsa ed è uscita di nuovo, portando con sé solo il cellulare. Ha chiamato l’ascensore per tornare al piano terra, ma quando ha aperto la porta, ha trovato il vuoto anziché la cabina: un volo di circa 15 metri le è costato la vita. Unadifficile da accettare per amici e familiari, che solleva ancora molti interrogativi. Perché, dopo essere rientrata, è uscita di nuovo solo con il? Questo è uno dei punti da chiarire su quella tragica notte.