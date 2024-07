Chiara Ferragni e Karol G ci portano alla nuova sessualizzazione della donna

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 2 luglio 2024) Leggerevoce:. Del corpo femminile, ovviamente. Ci sono quelle che si spogliano e bno sul mondo (vedi Britney Spears) e altre che si denudano e basta (tipo Bianca Censori, la moglie-trofeo di Kanye West). Ma è lampante che solo Jennifer Lopez può permettersi di rimanere in mutande per settimane appesa a una gigantografiaStazione Centrale: perché J.Lo arriva dal Bronx, è una diva planetaria e a oltre 50 anni resta unamarmorea e questo sia in senso letterale che metaforico (chiedere a quel rincitrullito di Ben Affleck). Ma se seie in piena era post-separazione e indossi perlopiù bikini di due taglie più piccole un giorno sì e l’altro pure e ti aggrappi a un perizoma mini qualcosa non quadra.