Che cos’è il littering e perché dobbiamo combatterlo

(Di martedì 2 luglio 2024)è una parola inglese che vuol dire mettere in disordine. È un termine che sta entrando nel linguaggio italiano e si riferisce a quel malcostume di lasciare in giro rifiuti di piccole dimensioni senza metterli negli appositi contenitori. Oggetti come mozziconi di sigaretta (i più gettonati), i chewing gum, le bottigliette di plastica (con i tappi che non si staccano) e le lattine. Ma anche pezzi di carta e di vetro, i sacchetti di plastica, avanzi di cibo e chi più ne ha più ne metta. Si tratta di un modo subdolo di inquinarein certi casi non si ha quasi la sensazione di fare qualcosa di negativo. Nella testa del litterer (il fenomeno ha prevalenza maschile), il torsolo di mela lanciato a terra, per dirne una, è solo un rifiuto biologico che si degraderà naturalmente.