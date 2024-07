Cesa | presentato un esposto per cambi di destinazione urbanistica non regolari

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 2 luglio 2024). A seguito di alcuni controlli effettuati dagli uffici competenti, in merito adinone “sospetti”, è statounalle forze dell’ordine, al fine di avviare le dovute indagini. In particolare, la segnalazione è nata da una richiesta di sgravio per l’Imu, chiedendo l’applicazione del beneficio per la prima casa, sul presupposto che l’immobile era divenuto, dal punto di vista catastale, una civile abitazione mentre in precedenza era uno studio e quindi conuso commerciale. Questa situazione ha permesso di approfondire la questione e di rilevare che, nel medesimo parco, vi erano state altre modiche al Catasto urbano in tal senso.diche non potevano avvenire, poiché nessuna autorizzazione era intervenuta da parte degli uffici comunali.