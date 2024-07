Britney Spears difende se stessa e la sua cellulite

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 2 luglio 2024) Sembra che i paparazzi non abbiamo imparato niente dal libro di. A distanza di circa otto mesi dalla pubblicazione del suoi memoir The Woman in me – in cui parla della terribile conservatorship del padre e dai continui attacchi subiti dai media nel corso della propria carriera – la principessa del pop torna a scontrarsi con tabloid e fotografi accusandoli di body shaming. In una sua recentissima storia di Instagram, infatti, la cantante di Baby One More Time fa notare come i paparazzi siano molto abili a distorcere la realtà, facendo apparire laanche dove non c’è!contro i paparazzi Ecco cosa scrive a proposito di un recente scatto mentre cammina per strada con un mini-dress rosa: «Questo è il modo in cui i paparazzi fanno sembrare le mie gambe quando esco Non è carino e per questo motivo tendo a uscire poco di casa: perché so bene cosa fanno È imbarazzante ma è esattamente quello che mi fanno da sempre Simile a ciò faceva mio padreÈ demoralizzante».