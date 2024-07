Biden soffre di demenza? gelo alla Casa Bianca La risposta della portavoce

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 luglio 2024) Sale il pressing dei media sul presidente Joedopo il disastro nel confronto tv con Donald Trump, tanto che i giornalisti ormai non ci girano più intorno. "Joe, 81 anni,di Alzheimer,senile o di un'altra forma di malattia degenerativa? È una domanda da sì o no", ha chiesto un giornalistadurante un briefing con la stampa. LaKarine Jean-Pierre, visibilmente infastidita, ha risposto: "Ho unaper lei, è prontoo? È un no". I cronisti sono tornati più volte sul dibattito televisivo del presidente Usa con lo sfidante Donald Trump e laha ribadito che "tutti abbiamo una brutta serata o brutti momenti", "quella è stata una brutta serata". Laha ricordato che lo stesso Obama ha ammesso di avere sbagliato dei dibattiti televisivi.