Archiviato? Forse no Odio razziale il tribunale militare non molla | un siluro su Vannacci

(Di martedì 2 luglio 2024) Il giudice delle indagini preliminari deldi Roma si è riservato di decidere in merito alla richiesta di archiviazione della procura nei confronti del generale Roberto, neo eletto al Parlamento Europeo da indipendente nelle file della Lega, indagato per istigazione all'in relazione ad alcuni passaggi contenuti nel suo libro Il Mondo al contrario. Il procedimento era stato aperto in seguito a diverse denunce presentate, tra gli altri, dal Sindacato dei Militari e l'associazione Tripla Difesa.è indagato anche dalla procura di Roma sempre in relazione ad alcune affermazioni contenute nel libro pubblicato la scorsa estate e diventato in pochi giorni un clamoroso caso editoriale: il suo pamphlet, che contiene passaggi giudicati "scomodi" (per la sinistra semplicemente "irricevibili" e direttamente da censurare) su immigrazione, integrazione, omosessualità e diritti civili, è stato subito considerato sui social il "manifesto del politicamente scorretto".