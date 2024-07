Angelica Donati dopo il matrimonio con Fabio Borghese | Le critiche mi fanno ridere

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 2 luglio 2024) Il mese di giugno è stato intenso: tanti vip si sono sposati, come la figlia di Milly Carlucci,Krystlecon il Principe. Il 29 giugno la coppia è convolata a nozze in Toscana, esattamente in provincia di Pistoia, a Monsummano Terme. Nozze felici e in grande stile, alla presenza di 200 invitati. E ora a rompere il silenzio è la, che ha scelto di commentare lerelative alla differenza d’età tra lei e il marito.replica allesulla differenza d’età conFiori d’arancio perKrystlee il Principe: ilè stato organizzato nella tenuta della famiglia, una delle più importanti in Italia, di nobilissime origini che arrivano fino a Papa Paolo VI.