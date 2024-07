Violenta turbolenza sul volo Madrid-Montevideo | 30 passeggeri feriti l’aereo costretto all’atterraggio d’emergenza in Brasile – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) È di una trentina diil bilancio dellache haun aereo della compagnia Air Europa a effettuare un atterraggio di emergenza nelle prime ore di oggi, lunedì 1° luglio. Il veliera partito da, in Spagna, alle 23:55 (ora locale) di ieri ed era diretto a, la capitale dell’Uruguay. Durante il tragitto si è imbattuto però in una forte, che hail pilota a effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Natal, in. L’ufficio stampa di Air Europa ha confermato che dei 325a bordo sette sono stati curati per ferite più serie, mentre gli altri hanno riportato lesioni di minore entità. July 1, 2024 Zurich Airport Brasil, la concessionaria che gestisce l’aeroporto internazionale di Natal, ha dichiarato alla stampa cheAir Europa è atterrato alle 2:32 e che sono stati attivati i protocolli di servizio per questo tipo di eventi.