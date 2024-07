Ustica Quirinale | su web ignobili e vergognose menzogne su Mattarella

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 1 luglio 2024) caption id="attachment353618" align="aligncenter" width="690" Sergio/caption"Il presidentenon ha mai pronunciato le parole che gli vengono attribuite. E' ingnobile e vergognoso far circolare sul web tali". Così in un post sul profilo X del, l'ufficio stampa in riferimento ai post pubblicati sui social riguardanti una presunta apposizione del segreto di Stato sulle vicende dida parte del Presidente della Repubblica.Nel post, il cui contenuto e i cui commenti relativi sono stati segnalati alle autorità competenti per accretare se sussistano estremi di reato, si accusadi aver prorogato il segreto di Stato e si attribuisce al presidente di averlo motivato con le seguenti parole: "La verità farebbe male all'Italia".