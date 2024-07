Usa a San Francisco la spettacolare parata del Pride

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Decine di migliaia di persone sono scese in strada domenica per la SanParade, coronando una serie di eventi che celebrano la comunità LGBTQ a giugno. I manifestanti hanno sfilato in costumi colorati e su carri avvolti di bandiere arcobaleno che rappresentano gruppi di comunità, politici, aziende e agenzie governative. La sfilata si è conclusa al Civic Center Plaza. Ilè andato in scena anche a New York, Chicago e in altre grandi città del mondo.