Un museo mobile della memoria per Giorgio Ferrara

(Di lunedì 1 luglio 2024) Spoleto. “Quale spettacolo preferisce?”. Risposta banale, tutti. Forse “Peter Pan”, o il Beckett di Les beaux jours, ecco. E invece, per ricordare, direttore artistico del Festival dei Due Mondi di Spoleto dal 2008 al 2020, nell’incontro-spettacolo che si è tenuto sabato al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, il grande regista Bob Wilson ha inviato un poema recitato per immagini e allitterazioni: “A hymn for him”, tre minuti di vertiginosi salti sintattici e fonetici che racchiudevano i lunghi, poderosi tredici anni di direzione del festival di musica, danza e teatro più prestigioso ed eclettico del grande regista come mai avrebbe potuto fare un aneddoto. L’obiettivo del progetto “Love Letters to. I molti mondi di”, curato da Fabiana Giacomotti su richiestadirettrice artistica del Festival dei Due Mondi, Monique Veaute, era proprio questo: uned effimeroe dell’affetto, un luogo temporaneo che, attraverso le discipline del teatro,musica, del balletto, e i mestieri dell’arte, permettesse di ricostruire, con un approccio rigoroso ma anche di affetto, i tredici anni nei qualirisollevò le sorti del Festival dei Due Mondi, restituendolo all’interesse mondiale dell’arte e consegnandolo al successo popolare di oggi.