Treni effetto Taylor Swift | raddoppiano biglietti per Milano

(Di lunedì 1 luglio 2024) La stella americana del pop, con il suo Eras Tour nelle principali capitali europee, riesce a influenzare anche il sistema ferroviario italiano e non solo, confermando la potenza della cosiddetta "conomics". Nella settimana delle date di, il 13 e 14 luglio, idelle tratte verso il capoluogo lombardo registrano notevoli incrementi rispetto alla settimana precedente. E' quanto emerge da uno studio di Trainline, piattaforma leader in Europa per l'acquisto die pullman. .