Tour de France Saligari | Non mi aspettavo questo Vingegaard Pogacar soffre il caldo E sul Galibier…

(Di lunedì 1 luglio 2024) Con il microfono ci sa fare almeno quanto ci sapeva fare in bicicletta prima e in ammiraglia poi. Marco, tra le tante, ha una dote particolare: in tutto quello che fa ci mette una passione infinita. Ex professionista milanese, poi opinionista di Rai Sport, lo abbiamo raggiunto telefonicamente per parlare di questi primi giorni dide, un’edizione per noi unica vista la partenza dall’Italia – da Firenze – per la prima volta nella storia: “E’ stata una bellissima operazione da parte delle città e delle regioni coinvolte, non è facile avere ile sicuramente costa tanti soldi, ma incaso credo sia un’operazione di marketing – riferita al territorio – straordinaria“. Che impressione ti ha fattosul San Luca? “Non miin questa condizione, anche se la sua squadra più volte ha dichiarato che solo se fosse stato al 100% della forma lo avrebbero schierato al via delde