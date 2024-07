The Prestige | la spiegazione del finale del film di Christopher Nolan

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 1 luglio 2024) The: ladeldeldiIl registaè oggi uno dei pochi registi impegnato nella realizzazione di veri e propri blockbuster d’autore,tecnicamente e narrativamente ambiziosi attraverso cui porta avanti i suoi maggiori interessi tematici. Titoli come Il cavaliere oscuro, Inception, Interstellar o il recente Oppenheimer sono solo alcuni esempi di unaografia costruita su opere tanto complesse quanto apprezzate. Uno deipiù amati dirimane però The(qui la recensione), da lui realizzato nel 2006 e caratterizzato da uno dei racconti più avvincenti e da uno dei finali più sconvolgenti dell’interaografia di. Per fare chiarezza su quest’ultimo, ecco qui di seguito la nostradel