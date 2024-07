Scontro tra auto e bici a Correggio pensionato in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024)(Reggio Emilia), 1 luglio 2024 - Undi 77 anni è rimasto seriamente ferito, nella tarda mattinata in centro a. E’ stato urtato accidentalmente da un’in transito mentre stava attraversando insu un passaggio pedonale, in via Vittorio Veneto. Dalla vicina sede della Croce rossa sono arrivati gli operatori del soccorso, con l’ambulanza. A loro si è aggiunto l’equipaggio dell’infermieristica dell’San Sebastiano. Sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi tecnici, mentre i carabinieri hanno bloccato il traffico, deviato su percorsi alternativi durante le fasi del soccorso. Il, residente a, ha riportato diversi traumi ortopedici, oltre a una ferita da cui ha perso molto sangue.