Rutte alla NATO e Kallas alla Ue? L’Europa sragiona in un’ottica di guerra

(Di lunedì 1 luglio 2024) Non traggano in inganno gli aneddoti sulla frugalità tutta olandese, da appassiociclista, di Mark. Ovvero il premier uscente dell’Aia che dal 1° ottobre sarà il nuovo segretario generale della. Tantomeno richiami un’idea di dolcezza la silouhette della premier estone Kaja Ks, sul punto di diventare Alta rappresentante della politica estera della Ue. Si tratta di due nomine che, nel pieno di questa estate, già delineano con molta chiarezza l’indirizzo deldei 27 e dell’Alleanza atlantica per il futuro prossimo. Una linea politica, diplomatica e militare che sarà improntatadurezza senza sconti verso la Russia di Vladimir Putin. Ma soprattutto a una certa presumibile inflessibilità verso gli stessi Stati membri dell’Unione sull’obbligo del riarmo e su un percorso di sostanziale economia diper gli anni a venire.