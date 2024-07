Rissa tra rivali assolti barista e capo security Nove condannati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) La Spezia, 1 luglio 2024 – La notte di sangue e botte si è conclusa dopo 8 anni in Tribunale a Spezia.condanne e due assoluzioni: questo è il verdetto pronunciato dal giudice Marinella Acerbi che ha messo fine a una brutta pagina che ha visto coinvolti almeno 11 persone impegnate a darsele di santa ragione davanti a un locale notturno cittadino. La notte nel 5mbre 2016 all’esterno del Papilio di via del Canaletto si affrontarono due opposte fazioni e furono minuti di autentica follia che spedirono in ospedale diversi partecipanti. Uno in particolare arrivò in condizioni estremamente critiche. Angelo Pisani infatti riportò lesioni personali consistite in un trauma cranico facciale, con fratture delle ossa del setto nasale e contusione della corteccia cerebrale.