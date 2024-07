Prandelli | Il problema non è Spalletti ma l’intelligenza e l’umiltà dei calciatori

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’ex ct della Nazionale italiana Cesareè intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 dopo l’eliminazione degli Azzurri a Euro2024 avvenuta per mano della Svizzera.: «Ultimamente istanno diventando personaggi. Siamo usciti dall’Europeo non in modo dignitoso» «Con la Svizzera cosa poteva fare Luciano? Ha provato a cambiare, le ha provate tutte, ma sono mancati temperamento, carattere, determinazione, voglia di vincere. Se ci fosse stato in campo un Chiellini, probabilmente avremmo fatto qualcosa in più. I protagonisti sono i giocatori: l’allenatore può fare tanto, ma se gli interpreti sono questi Molte squadre sono uscite con dignità, noi non lo abbiamo fatto». Sui Mondiali 2026: «Il rischio di non qualificarci c’è.