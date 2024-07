One Piece | iniziate le riprese della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 1 luglio 2024) OneleCome conferma un video rilasciato da Netflix, la serie TV live-action “One” è ufficialmente entrata in produzione per la sua, con la conferma del ritorno di Ilia Isorelys Paulino nel ruolo di Alvida, Jeff Ward in quello di Buggy e Michael Dorman in quello di Gold Roger. In precedenza era stato confermato il ritorno dell’equipaggio originale di Cappello di paglia nell’adattamento live-action del manga: Iñaki Godoy riprenderà il ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu quello di Zoro, Emily Rudd quello di Nami, Jacob Romero quello di Usopp e Taz Skylar quello di Sanji, che torneranno insieme a Città del Capo. La serie ha recentemente scritturato quattro cattivi: Daniel Lasker nel ruolo di Mr.