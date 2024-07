Mittel acquista per 92 milioni Catalano nell' arredobagno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024), tramite la propria controllata Italian Bathroom Design Group (Ibd) capofila della verticale di investimento nel settore, acquisisce per 92il 100% di Ceramica. L'operazione di acquisto verrà finanziata prevalentemente mediante mezzi propri di Ibd e della controllantee, per una parte minore, mediante finanziamento bancario.ha conseguito nel 2023 un fatturato pari a 48,6, realizzando un ebitda pari a circa 13e un utile di poco inferiore a 8,5è attivo per l'ed è presente ad oggi in oltre 60 paesi nel mondo, con una componente export sul fatturato intorno al 65%. Il consolidamento didetermina una crescita del gruppo Ibd a un fatturato 2023 di quasi 120e un ebitda superiore a 25con ulteriori prospettive di crescita.