LIVE Sinner-Hanfmann 6-3 6-4 3-6 2-1 Wimbledon 2024 in DIRETTA | smash rabbioso dell’italiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Ace al centro.stringe il pugno destro. 30-30 Finalmente un pesantissimo rovescio lungolinea. 30-15 Serve&volley, volée di rovescio, poia segno con uno splendido passante di rovescio in back. 30-0 Serve&volley, volée di diritto vincente. La partita ora è davvero rognosaUna trappola. 15-0 Battuta vincente al centro di. 2-1 Servizio ein salto di. Ha proprio scacciato tutta la frustrazione con questo colpo. 40-15 Servizio e rovescio lungolinea a segno. 30-15 Ace al centro. 15-15 Risposta aggressiva, lungo il diritto di uninsolitamente sconsolato. 15-0 In rete il rovescio di. Il tedesco, da ormai un set e mezzo, ha preso bene le misure in risposta.