LIVE Berrettini-Fucsovics 7-6 6-2 3-6 6-1 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro vince il match nonostante alcuni acciacchi fisici

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HANFMANN (3°DALLE 14.00) 16.32 7-6, 6-2, 3-6, 6-1 Gioco, partita ed incontrochiama a rete l’avversario con una smorzata e chiude con un lob in contro balzo. A-40 Scappa in lunghezza il rovescio dipoint 40-40 Si impenna il back dell’ungherese con la palla che termina abbondantemente lungo. Seconda 40-A Attacca bene con il back, che prende la rete senza aver bisogno di giocare la volee. 40-40 Ace!! È il secondo ace degli ultimi due set per, che ha scelto il momento migliore per piazzarlo 30-40 Si difende bene, che trova grande profondità con il back di rovescio e forza l’errore dell’ungherese. 15-40 WOW!! Scambio bellissimo giocato sulla diagonale di dritto.