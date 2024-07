La UEFA indaga sulla celebrazione di un gol | l’Inghilterra teme una squalifica

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 1 luglio 2024) 2024-07-01 16:13:16 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Lastando sull’esultanza del centrocampista inglese Jude Bellingham dopo il suo spettacolare tiro in rovesciata contro la Slovacchia per “potenziale violazione delle regole fondamentali di buona condotta”. Bellingham ha salvatodall’eliminazione da Euro 2024 con il suo sforzo al 95° minuto che ha annullato il gol del primo tempo di Ivan Schranz. Harry Kane ha poi assicurato ai Three Lions un posto nei quarti di finale contro la Svizzera sabato con un colpo di testa all’inizio dei tempi supplementari. Oraavrà paura di affrontare quella partita senza il centrocampista del Real Madrid Bellingham, che è stato immortalato mentre gesticolava con il braccio vicino all’inguine mentre tornava verso la linea di metà campo dopo il suo gol.