GF la reazione di Varrese dopo le critiche di Beatrice con la Marzano che lo sbeffeggia | Ora non dormiamo per…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ieri pomeriggio in occasione di un raduno a Roma organizzato daLuzzi che ha incontrato i suo tanti fan, l’attrice romana ha risposto ad una domanda su Massimiliano, con il quale dentro la casa del Grande Fratello ci sono stati tanti contrasti e discussioni. Lei ha risposto così: C’era la consapevolezza, sapeva benissimo L'articolo GF, ladiledi, con lache lo: “Ora nonper” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF,asfalta(VIDEO): “E’ un bluff e sempre immune. Riesce a manipolare tutti e quindi fa il” GF,su(VIDEO): “Uno come me lo ama. Sono il suo tipo, per questo mi odia, perché” Il web loGF,parole gravi contro: “Raggira i ragazzi innocenti di 20 anni.