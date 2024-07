Genova 30 giugno 1960 | la storia del congresso del Msi mai fatto è da rivedere contro ogni strumentalità

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 1 luglio 2024) “Quella piazza è sempre attuale”: è questo il tormentone, targato Anpi e Camera del lavoro, che segna, anche quest’anno, nel capoluogo ligure, l’anniversario, 64 anni dopo, del mancatonazionale del Msi a. Che senso ha “celebrare”, con la pompa delle grandi occasioni, un avvenimento a dire poco oscuro e comunque al limite dell’”apologia di reato” , quali furono le giornate del’60 genovese? In realtà, anche in questo caso, si tratta dell’ennesimo paradosso del nostro Paese, con unache non passa, viziata da interessi edi parte, “sempre attuale” ad uso di certa politica corrente, molto abile a cavalcare le “ricostruzioni” faziose. Da qui il nostro invito a tornare ai fatti, alla realtà storica.