Francia alle elezioni legislative vince Le Pen | cosa succede ora e cosa può cambiare al secondo turno

(Di lunedì 1 luglio 2024) La vittoria è del Rassemblement National di Marine Le Pen, ma leinnon sono ancora chiuse. La partita si deciderà al, un ballottaggio in cui ci sarà una sorta di fronte repubblicano schierato contro l’ascesa dell’estrema destra. Al primoil partito che ha come frontman Jordan Bardella ha ottenuto il 33,1% dei voti:Ifop vorrebbe dire eleggere tra i 240 e i 270 deputati, mentre per Elabe tra i 260 e i 310 seggi. Differenza di non poco conto, se consideriamo che la maggioranza assoluta è fissata a quota 289. Lein: i risultati Al primo, in realtà, i seggi assegnati sono pochissimi e per questo motivo le proiezioni sono ancora poco attendibili. Bisognerà attendere il, ma intanto il partito del presidente Emmanuel Macron parte dal 20%: meglio delle europee di neanche un mese fa, ma con soli 60-90 deputatiIfop e 90-120 per Elabe.