Ergastolo per omicidio zioirreperibile

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 1 luglio 2024) 22.37 La Corte di Cassazione ha confermato l'per Giacomo Bozzoli,accusato dell'dello zio Mario e della distruzione del cadavere nel forno della fonderia a Marcheno, in provincia di Brescia, l'8 ottobre 2015, ma quando i carabinieri si sono presentati nella sua casa sul Lago di Garda per prelevarlo, non hanno trovato nessuno. Le ricerche sono scattate immediatamente. I militari sono al lavoro per rintracciare l'uomo che per nove anni è rimasto libero, in attesa della pronuncia della sentenza definitiva.