È crollata Matrimonio Cecilia e Ignazio gli occhi sono per Belen | la sua reazione non è riuscita a trattenersi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo sette anni di fidanzamentoRodriguez eMoser sisposati domenica 30 giugno, e lo hanno fatto in Toscana, in una location patrimonio Unesco: la villa Medicea La Fernanda, a Carmignano, nella frazione di Artimino, ribattezzata anche la ‘Villa dei cento camini’ per via dei tanti caminetti presenti. I due sidetti ‘sì’ di fronte ad amici, parenti e ovviamente ai loro cagnolini Jack Russell, Ercole e Aspirina. “Abbiamo optato per un borgo in collina, a venti minuti da Firenze La cosa bella di questo posto è che mi ha fatto ricordare la campagna die quella dell’Argentina, rappresenta l’unione dei nostri due mondi”, aveva svelatoRodriguez al settimanale Chi. AldiRodriguez eMoser presenti circa 200 invitati tra parenti, amici e vip.