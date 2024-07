DinsiemE al BCT Festival | In questi anni di attività ci siamo divertiti tanto | Intervista

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 1 luglio 2024) Chi sono iovvero Erick e Dominick? Noi di Superguidatv li abbiamo incontrati per voi per conoscerli meglio e per capire quali siano i loro progetti futuri. Ecco cosa ci hanno raccontato durante il BCT, ildi cinema e televisione di Benevento.esclusiva ai, un duo di content creator tra i più famosi del web. Siete in tv con Mega Game, raccontateci un po’ come è nato il format e da cosa è scaturita l’idea. Erick: L’idea del format nasce all’interno dei nostri contenuti Youtube. In televisione la troviamo ingigantita e più colorata. Dominick: Ci sono i nostri due cattivi, i nostri antagonisti, che nascono dai nostri video e nel Mega game ci sfidano a delle sfide che sono tantissime. E’ tutto quello che c’era già su Youtube ma più in grande.