Corte Usa | Immunità parziale per Trump

(Di lunedì 1 luglio 2024) 17.20 LaSuprema Usa ha stabilito chepuò godere di unaper i fatti del 6 gennaio 2021, quando fu assaltato il Campidoglio Usa. L'va riconosciuta per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni presidenziali,non per gli atti privati. Hanno votato a favore i 6 giudici conservatori, contro i 3 progressisti. Larinvia ai tribunali di grado inferiore,ritardando il processo federale a carico di.L'ex presidente esulta:"Grande vittoria per la nostra democrazia.Orgoglioso di essere americano".