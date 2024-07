Bellucci avanti con Shelton poi arriva l’oscurità | match sospeso a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Appuntamento a domani. Interrotta per il sopraggiungere della sfida tra Mattia(n.148 del mondo) e Ben(n.14 del mondo) sul campo-18, valida per il primo turno del torneo di. Grande prestazione finora del lombardo,due set a uno sullo score di 6-4 3-6 6-3. La partita riprenderà domani come secondo incontro sempre su questo campo (inizio programma dalle ore 12.00 italiane). Nel primo set entrambi hanno all’inizio le loro chance per andaredi un break, ma con l’andare degli scambi la maggior solidità e agilità disi nota distintamente. Il nostro portacolori si costruisce ben tre palle break nel quinto gioco, senza capitalizzarle, ma è chirurgico nel settimo senza concedere alcun quindici al rivale.