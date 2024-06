Vincenzo Bongiorno | Avanti con Miglio Bianco e collezione Verzocchi Un museo per Baldini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) di Marco Bilancioni, lei eredita i progetti dall’ex assessore alla cultura Valerio Melandri. Da dove vuole partire? "Sto studiando e presto incontrerò lo stesso Melandri: ha fatto tanto, bene, innovando". È pronto anche alle polemiche? Per esempio sullo spostamento della"Sono disponibile al confronto ma non vedo elementi negativi. A palazzo Albertini possiamo anche valorizzare la figura del mecenate. Cerchiamo dirare la situazione perché i numeri dei visitatori, a palazzo Romagnoli, non sono entusiasmanti".: che ne pensa? "È un importante brand turistico da proporre di più e meglio". Lei dice ‘brand turistico’. L’esperto di architettura Ulisse Tramonti l’ha definito ’idea di marketing’ "Se intende dire che è stato trovato un nome accattivante, è vero.