Uomini e Donne discussa coppia protagonista dell’ultima stagione in crisi? Gli indizi social

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 30 giugno 2024) Unanata recentemente aè in? Alcunilascerebbero pensare proprio questo. Stiamo parlando di Alessio Pili Stella e Claudia Lenti: I due ex protagonisti del parterre over del dating show più famoso d’Italia, dopo vari tira e molla, a Febbraio di quest’anno hanno lasciato lo studio mano nella mano. La relazione tra Claudia e Alessio infatti ha subìto parecchi alti e bassi: inizialmente andava tutto bene e i due si mostravano sempre più uniti a centro studio, poi a causa di alcune differenze caratteriali, entrambi avevano concordato di porre fine alla loro relazione sentimentale. Per qualche settimana sia Claudia che Alessio avevano provato a frequentare e conoscere anche altre dame e altri cavalieri del parterre però senza aver alcun esito.