Teatro Alfieri 24 25 | in cartellone Vanessa Incontrada Arturo Brachetti e tanto musical

(Di domenica 30 giugno 2024), stagione 2024/2025: in, Max Angioni, Violante Placido,quali My fair Lady con Serena Autieri, Rocky, Raffaella Omaggio Alla Carrà e Mare Fuori infine balletti come Il Lago Dei Cigni e Lo Schiaccianoci Ildi Torino ha presentato la stagione 2024/2025: inartisti del calibro di, Max Angioni, Violante Placido, Giampiero Ingrassia, Gianluca Guidi e tantiquali My fair Lady con Serena Autieri, Rocky che arriva per la prima volta in Italia, Peter Pan, Mare Fuori e un allegro omaggio a Raffaella Carrà. Non mancano ovviamente balletti classici con la regia e la coreografia del direttore artistico Luciano Cannito, come Il Lago Dei Cigni e Lo Schiaccianoci.