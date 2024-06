Spalletti e le dimissioni | la sconcertante risposta del ct azzurro

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 30 giugno 2024). L’Italia esce agli ottavi di Euro 2024 perdendo contro la Svizzera per 2-0 con le reti di Freuler e Vargas. Le colpe principali sono da attribuire al ct Luciano, che ha sbagliato tutto, dalle convocazioni fino alle formazioni schierate in campo. Molti chiedono le sue, ma nel frattempo pare sia già arrivata ladel ctin conferenza stampa. (Continua) Leggi anche: Luciano, finisce malissimo dopo Svizzera – Italia: cos’è successo VIDEO Leggi anche: L’allarme dell’ex 007: “L’Italia è a rischio e in difficoltà” Euro 2024, l’Italia perde contro la Svizzera Il cammino dell’Italia a Euro 2024 si spegne agli ottavi di finale. La nazionale azzurra, impegnata ieri a Berlino contro la Svizzera, perde per 2-0 e dice addio alla competizione europea.