Sanchez e non solo | in cinque della rosa dell’Inter all’ultimo giorno con *

(Di domenica 30 giugno 2024)stanotte ha finito i suoi impegni con il Cile in Copa América, eliminato dal Canada di Buchanan. Per lui è l’ultimo attostagione nonché con l’Inter, visto che il contratto scade alle 24. Ma non è il. IN SCADENZA – Alexisguida la serie di giocatoriin scadenza di contratto al 30 giugno. L’attaccante è negli Stati Uniti ma ha finito di giocare col Cile: lo 0-0 stanotte contro il Canada costa l’eliminazione alla fase a gironi. Per lui ora inizia una nuova esperienza, da capire ancora dove visto che non ha deciso. Manon è l’unico giocatoreche oggi, domenica 30 giugno, vede concludere il suo contratto con il club. Fra esuberi conclamati ed elementi che non hanno avuto fortuna sono ina finire alle 24 la loro esperienza in nerazzurro.