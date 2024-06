Rooney | Se l’Inghilterra non gioca bene è colpa di Guardiola

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2024) Wayne, ex centravanti del Manchester United e del, ha commentato le ultime prestazioni della sua nazionale a Euro2024.: «Senondi» Alla Bbc ha dichiarato: «non sta esprimendo un gioco bello e divertente, anzi e laè tutta di Pep. Squadre come Belgio, Inghilterra e Olanda hanno il problema che tutti vogliono convergere verso il centro. Anche con untore come Doku, chesull’esterno, non va più in profondità e non mette più un cross in area. Il gioco di oggi è molto più posizionale, tutti cercano di segnare il gol perfetto. Penso lasia di Pep, è stato lui ad inculcare questo pensiero». Southgate è vittima di sé stesso, l’ossessione di vincere ha tolto identità al“Bello vedere i propri tifosi lanciarti boccali di birra.