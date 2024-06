Questa spiaggia è infestata dai coccodrilli ma io faccio il bagno lo stesso | tiktoker sommersa dalle critiche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Tarlia Merau ha deciso di farsi un tuffo in mare e lel’hanno. Come mai? Perché l’acqua in quella zona èda. Siamo a Palm Cove Beach, vicino a Cairns, nel nord del Queensland. La giovaneha postato un video nel quale dice di volere deliberatamente ignorare i cartelli di pericolo. “Una coppia di anziani mi ha superato e mi ha detto ‘sei coraggiosa’”, ha spiegato, anche se poi ha specificato di non temere gli squali ma isì. E prendiamo per buone queste parole: allora è lecito chiedersi, perché? Comunque, il video è diventato virale e ha raccolto molti commenti: “Chi gioca a giochi stupidi, vince premi stupidi”, “Ci sono così tante altre spiagge e tu scegli di nuotare in una a Cairns, che è nella media, per non parlare del rischio”, “Questo significa davvero portare il rischio a un nuovo livello”.