Quell’ipoteca sul fine mandato della giunta

(Di domenica 30 giugno 2024) Si scrive Pianoro e Castel Maggiore, ma si legge Bologna e Palazzo d’Accursio. Per quanto il capoluogocittà metropolitana non fosse stato chiamato alle urne in questa tornata di amministrative, è evidente che i riflessi dei ballottaggiscorsa settimana, e i due storici ribaltoni subiti dal centrosinistra, avranno effetti anche sotto le Due Torri. Anzi, ce li hanno già, visti la fibrillazione in casa dem intorno alla figurasegretaria Federica Mazzoni e il dibattito (sotterraneo ma nemmeno troppo) tra le varie anime del Pd, compresi gli stucchevoli rimpalli di responsabilità da una parte all’altra sulle sconfitte al secondo turno. L’effetto più interessante e importante, però, deve ancora manifestarsi pienamente e riguarda gli ultimi due anni didel sindaco Matteo Lepore.