Quando la maturità chiude il cerchio | Maestra venga all’esame orale

(Di domenica 30 giugno 2024) In napoletano si dice che i figli "so’ pezzi ‘e core". Ma certe volte succede che lo siano anche gli alunni e si creano legami speciali che vanno oltre i banchi di scuola. Questa è proprio la storia di un legame speciale, quello fra lae l’alunno, che si è formato ai tempi della primaria "Don Bosco" di Mezzana nel 2016 e che, otto anni dopo, si è rafforzato sulla soglia del liceo Copernico. In questi giorni si stanno svolgendo gli orali dellae Matteo d’Amelio, maturando del liceo scientifico, ha scelto una persona speciale per farsi accompagnare nel giorno fatidico dell’interrogazione da parte della commissione: laNicoletta. Non un parente stretto ma la sua insegnante, quella che per quattro anni lo ha visto crescere (è arrivata in seconda) e avrà un posto sempre speciale nel suo cuore.