Nicholas Borgogni vola a New York dove ora convive con un altro ex allievo di Amici 23

(Di domenica 30 giugno 2024)è stato uno dei protagonisti indiscussi della ventitreesima edizione didi Maria De Filippi. Nel corso del programma, infatti, il ballerino è stato più volte al centro dell’attenzione prima per via delle sue discussioni con la maestra Alessandra Celentano, la quale non ha mai nascosto di non ritenereall’altezza della scuola die poi per aver deciso di cambiare squadra ad un passo dal serale, decidendo di lasciare Raimondo Todaro e unirsi al team guidato da Emanuel Lo, che si era mostrato deciso a dargli la tanto attesa maglia del serale, a differenza del suo vecchio professore. Prima di lasciare la scuola dia causa della sua eliminazione,ha ricevuto un’importante proposta, che gli permetterà di studiare e migliorare nella danza, ovvero una borsa di studio di cinque settimane a Newpresso la Alvin Ailey School, che gli permetterà di fare una full immersion di lezioni tecniche e di movimenti durante la Summer intensive 2024.