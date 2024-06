Moto2 Aldeguer si butta via anche ad Assen con un long lap e regala la vittoria a Ogura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Tripletta Boscoscuro al TT diin occasione del Gran Premio d’Olanda 2024, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale. Prosegue dunque l’anno magico della casa veneta nella classe intermedia del Motomondiale, con il giapponese Aiche si è imposto quest’oggi centrando il quinto successo della carriera (il secondo nel 2024)., sempre più in lizza per il titolo iridatoalla luce del forfait causa infortunio dell’americano Joe Roberts (che occupava la seconda posizione nella generale prima di), ha sfruttato alla perfezione illap penalty di un impreciso Ferminfacendo la differenza inoltre negli ultimi giri con un ritmo impressionante e respingendo il tentativo di rimonta del futuro pilota Ducati in MotoGP.