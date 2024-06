L’Italia di Mancini aveva un’identità Con Spalletti ogni partita sembrava la prima The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2024)di. Questa di Euro2024giocasse per lavolta (The) La prestazione delcontro la Svizzera è stata quasi scioccante. Nessuno si aspettava chedifendesse il titolo, ma neanche che facesse dei passi indietro rispetto a quanto si stava costruendo. Thecommenta così la prestazione degli Azzurri: “Difendere il titolo è sempre sembrato ambizioso, irrealistico. Questo torneo doveva servire a fare passi avanti in vista delle prossime qualificazioni al Mondiale, competizione alla qualenon si qualifica da un decennio. Invece,è tornata indietro. Ha vinto solo una volta, e quella vittoria è arrivata contro l’Albania. Gli attaccanti Gianluca Scamacca, Mateo Retegui e Giacomo Raspadori non sono riusciti a segnare.