Le scelte della sorte Valdimontone Onda e Pantera saltano alla Tratta dei debutti

(Di domenica 30 giugno 2024)fine è stata unamolto meno tiepida di come si poteva immaginare, con sei cavalli esordienti e quattro già esperti anche se mai vittoriosi. Le esultanze maggiori sono arrivate da(Ungaros) e(Viso d’Angelo), seguite dall’che ha accolto con entusiasmo - più moderato - Tabacco. Tre dei quattro barberi che hanno già calcato il tufo, oltre a Veranu andato inall’Oca. A stupire semmai sono stati i tempi lunghi, anche se era forse prevedibile in un lotto con tanti cavalli nuovi: con le batterie concluse intorno alle dieci e un quarto, l’assegnazione è terminata intorno alle due del pomeriggio, sotto il sole cocente che batteva la Piazza gremita. Il ritosi è aperto con l’esordiente Brivido Sardo assegnato al Bruco, accolto ddelusione del popolo di via del Comune.